Tomar só nos dias de treino? Veja 6 mitos e verdades sobre creatina

"Transportadores de creatina são beneficiados quando ela é ingerida com carboidrato, muito embora essa diferença é pequena, na prática", explica.

6. A dose diária indicada é de 3 a 5 gramas

Verdade. Esse é o consenso sobre o consumo de creatina. Pesquisas iniciais feitas há 30 anos chegaram a indicar um protocolo de cinco doses de 20 gramas diárias. "Hoje, o que se sabe é que não se necessita consumir dessa forma, porque, a partir do terceiro dia, a quantidade de creatina eliminada na urina é muito grande, fazendo com que a ingestão exagerada seja perdida", diz Lancha Júnior.

A recomendação de 3 gramas representa 50% a mais do que a quantidade eliminada como creatinina. Isso faria com que tivéssemos acréscimo de creatina no organismo cronicamente. Antonio Herbert Lancha Júnior, educador físico

Dúvida extra: qual creatina comprar?

Existem tipos diferentes de creatina, como mono-hidratada, etil-éster, HCL, nitrato e líquida. No entanto, as pesquisas são feitas geralmente com a mono-hidratada. Por isso, o ideal é optar por ela.