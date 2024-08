Tá pago? Roupa errada na academia pode sabotar seu treino e sua saúde

Considere ainda as variações de temperatura, do ambiente externo para o interno e vice-versa, diz a cardiologista Tainá Teixeira. "Quando se muda do quente e úmido para o frio e seco, com ar-condicionado, pode se ter rinite, tremor e cãibra. Agora, do frio para o calor, e em esforço, superaquecimento, desidratação, dor de cabeça e até exaustão". Para não passar por isso, troque de roupa na academia.

Se for o caso, leve consigo uma peça ou outra que você possa tirar ou pôr no vestiário com facilidade, como blusa, calça e bermuda.

Sobre os tecidos mais adequados, Rapp sugere moletom (no inverno, até o corpo aquecer), além de dry fit, elastano, tactel, mas, em especial, poliamida e poliéster —pelo toque suave, secagem rápida, maior conforto/estabilidade térmica e durabilidade.