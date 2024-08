Pedro Scooby diz que gosta de beijo grego: 'linguadinha' é perigosa?

HPV: o vírus do papiloma humano (do inglês human papiloma virus) é uma infecção sexualmente transmissível e ataca, especialmente, as mucosas (oral, genital ou anal), tanto nas mulheres como nos homens. De 30% a 40% dos infectados têm evidências físicas, como uma verruga, da doença. Caso a pessoa esteja com essa lesão primária, ela possui uma alta carga viral e no sexo oral, só pela fricção, já transmite o microrganismo.

Clamídia: provoca inflamação nos canais genitais e urinários, e pode causar infertilidade. A clamídia pode ser transmitida durante o sexo oral para ambos os participantes, mas o contato com o esperma eleva os riscos.

Hepatites A, B e C: cada hepatite tem o seu modo de operação. A hepatite B é causada pelo vírus VHB. A transmissão se dá principalmente pelo contato sexual com uma pessoa infectada, seja pelo sêmen, seja pela secreção anal ou vaginal. O vírus da hepatite A pode ser transmitido a partir de qualquer atividade sexual com uma pessoa infectada. Apesar de não ser comum, a hepatite C também pode passar contato sexual.

*Com informações de reportagem publicada em 06/12/2022.