'Parece alienígena': médico mostra caso extremo de cãibra; veja vídeo

Paul Wischmeyer, anestesiologista do Hospital da Universidade de Duke, nos EUA, publicou um vídeo de um caso impressionante de cãibras extremas.

'Como uma criatura alienígena'

As imagens mostram fortes contrações involuntárias na panturrilha de uma mulher. "Se contorce como uma criatura alienígena", escreveu Wischmeyer.

O vídeo mostra um endurecimento visível e palpável do músculo da paciente de Wischmeyer. "Elas [as cãibras] geralmente são inofensivas; no entanto, o exame deve incluir uma avaliação para possíveis neuropatias periféricas e doenças vasculares periféricas, bem como outros distúrbios que podem ter sintomas que se apresentam como cãibras nas pernas —como tétano, mialgia e síndrome das pernas inquietas."