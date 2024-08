'Parte mais linda dele', diz mãe de menino com pés em forma de coração

O engenheiro de segurança do trabalho Renan Barboza, 40, pai do menino, e a irmã, Nicolly, 10, também foram impactados com os diagnósticos. Porém, contam que, ao longo do tempo, o sorriso cativante e a vontade de viver de Matteo encheu seus corações de esperança e amor.

Quando recebi a notícia sobre o problema congênito do meu filho, foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Lembro-me claramente daquele momento - o consultório médico, o som abafado dos equipamentos, e a voz do médico explicando algo que parecia surreal. Senti uma onda de frustração e desespero, uma surpresa indesejada que tomou conta de mim. Era difícil processar que meu filho, tão pequeno e vulnerável, já tinha um obstáculo tão grande a enfrentar.

Renan Barboza

Renan conta que, passado o choque inicial, algo dentro dele mudou. Ele diz que percebeu que, apesar das suas limitações humanas, ele tinha uma escolha: deixar a frustração o consumir ou transformá-la em uma força motriz.

Escolhi a segunda opção. Usei essa energia ruim como combustível para agir e fazer o que era necessário. Comecei a buscar informações, consultar especialistas, e me preparar para os desafios que viriam. Cada pequena vitória, cada novo passo no tratamento do meu filho, era um lembrete de que essa energia transformada estava valendo a pena. Aprendi a apreciar cada conquista, por menor que fosse, e a ver o mundo através dos olhos dele, cheio de coragem e determinação.

Renan Barboza

Nicolly, irmã de Matteo, concorda com o pai e afirma que a força de vontade do irmão a fez enxergar a situação com positividade. Ela diz que não se incomodou com a má-formação das mãos e pés do irmão. Mas ficou assustada quando soube da displasia renal.