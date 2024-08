Idoso e musculoso: como manter a força e a vitalidade por toda a vida

"A OMS recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana. Isso pode ser alcançado com 30 minutos de exercício ao dia. Atividades físicas mais intensas, ou vigorosas, podem exigir menos tempo (75 minutos)", acrescenta Lucena.

Idosos com boa memória muscular, mas sentindo efeitos da sarcopenia, precisam de exercícios que combinem força, resistência muscular e equilíbrio, para que se mantenham autônomos por mais tempo. Quando mais frágeis, podem usar máquinas com braços e alavancas menores, ou tentarem atividades simples, como subir escadas, caminhar. Adriano Leonardi, médico do esporte

Boas opções após os 60 anos

Dança. Independentemente do estilo, melhora de forma significativa força, resistência muscular, equilíbrio e outros aspectos da aptidão funcional. Por manter a interação, combate bloqueios emocionais e a depressão.

Natação. Feita de forma regular, apresenta ganhos relacionados à frequência cardíaca, função respiratória e aumento da mobilidade. Tem mais: por não ter impacto e ser feita dentro da água, não prejudica as articulações.

Hidroginástica. Contribui para o fortalecimento muscular, o desenvolvimento cardiorrespiratório e a melhora da coordenação motora. Por ser de baixo risco, é ideal para idosos que sofrem com condições como artrose e osteoporose.