Precisa de um cuidador de idosos? Veja o que é essencial na hora da seleção

Contrato é fundamental

Naira Dutra Lemos, presidente do departamento de gerontologia da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia), também destaca a importância de a família fazer um contrato com o cuidador. Esse acordo oferece segurança e clareza nas responsabilidades do profissional.

Por exemplo, é vital detalhar no contrato as responsabilidades do cuidador, especificando os procedimentos para manter a segurança e saúde do idoso, incluindo a administração de medicamentos e a realização de atividades que promovam bem-estar, os horários de trabalho e as tarefas previstas. Isso estabelece expectativas claras e evita mal-entendidos.

Deve-se também determinar a duração do contrato, junto com o cronograma de trabalho e os dias de descanso do profissional. Outro aspecto indispensável é a definição da remuneração e benefícios, que deve abranger o salário, compensações extras e quaisquer vantagens adicionais.

Para proteger a privacidade do idoso e de sua família, é importante incluir uma cláusula de confidencialidade, assegurando sigilo em relação a informações pessoais e sensíveis.

A comunicação entre as partes também merece atenção. Por isso, é útil definir como será o fluxo de comunicação e notificações em caso de mudanças ou imprevistos. Para evitar complicações futuras, é prudente estabelecer as condições para a rescisão do contrato, incluindo prazos de aviso e eventuais penalidades.