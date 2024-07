Impactos da insônia no organismo são muito sérios e vão além da fadiga

Genericamente, a insônia é definida como uma prolongada dificuldade para dormir. Uma pessoa com o sono saudável leva cerca de 15 minutos para adormecer, mas não muito mais do que isso.

Ela se caracteriza pela persistente dificuldade para o início, consolidação ou qualidade do sono (inclusive despertar precoce), que tem repercussão negativa na vida diurna da pessoa. Para se enquadrar no distúrbio, tal situação deve ocorrer, no mínimo, três vezes na semana e durar por três meses ou mais.

Porém, não conseguir adormecer continua sendo apenas um sintoma, considerado normal quando acontece de vez em quando. Nesse caso, o incômodo não dura muito tempo, e é exatamente isso o que o diferencia do transtorno. Esse sintoma é também chamado de insônia aguda.