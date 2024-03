Prepare em casa! Como fazer kombucha, refrigerante natural com efeito detox

Receita que veio do Oriente, essa bebida à base de chá passa por um processo de fermentação em que ocorre a proliferação de bactérias benéficas, que ajudam a equilibrar o funcionamento intestinal.

Nesse processo, também se formam vitaminas, do complexo B e C, por exemplo, que ajudam a manter a disposição e a energia, além de favorecer a desintoxicação do organismo e aumentar a imunidade.

A seguir, veja como prepará-lo.