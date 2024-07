5 coisas que você faz após malhar que prejudicam o treino e a saúde

É importante lembrar que o álcool é calórico e não tem nutrientes para repor o que você perdeu no treino. Além disso, possui moléculas tóxicas que sobrecarregam o fígado, que se ocupa metabolizando o álcool e pode esquecer de metabolizar hormônios importantes para a construção muscular e recuperação pós-treino.

Para aumentar a bagunça, durante a atividade física você sua e desidrata, e o álcool potencializa a desidratação —o que pode causar sintomas como fraqueza, dor de cabeça e tontura, além de cãibras.

Se for encontrar os amigos no bar depois do treino, beba muita água e invista na água de coco, rica em eletrólitos que perdemos no suor e que fornece energia. Mas deixe a cerveja para outro momento.

Achar que as calorias gastas no treino permitem a você comer besteiras

"Como malhei, mereço um hambúrguer ou uma pizza", é o que muitas vezes pensamos - mas pratique o autocontrole. No pós-treino, o corpo precisa dos nutrientes certos para se recuperar do esforço e fazer com que os resultados apareçam. De forma geral, um combo de proteínas e carboidratos é o ideal. A proteína é essencial para a construção muscular e o carboidrato repõe a energia perdida.

Se o objetivo é queimar gordura, tente um pós-treino com frango, salada de rúcula e alface e carboidratos de lenta absorção, como batata-doce. Quem quer ganhar massa pode investir em um pouco mais de carboidrato: monte o prato com 60% de mandioquinha e 40% de frango, por exemplo.