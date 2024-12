Vacina da covid: quem tomará e o que muda com novo esquema do Ministério da Saúde

Ela será utilizada para pessoas com 12 anos ou mais, faixa etária aprovada pela Anvisa. Segundo o ministério, o imunizante demonstrou segurança e alta eficácia contra casos sintomáticos de covid-19 em adultos e tem vantagens logísticas, como alto prazo de validade e facilidade de transporte e armazenamento.

Já para as crianças com menos de 12 anos, ficou definido que será distribuída a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. As que iniciarem o esquema com essa vacina deverão receber três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda; e de oito semanas entre a segunda e a terceira.

As crianças que iniciaram o esquema com a vacina da Moderna devem concluir o esquema de duas doses com esse mesmo imunizante, com intervalo de quatro semanas.