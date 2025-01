Pão de fermentação natural tem glúten? É melhor para quem quer emagrecer?

Dizemos que ele é de fermentação natural pois o fermento é feito apenas com farinha e água, que irão fermentar graças à ação de bactérias ácido-láticas e leveduras. Dessa fermentação são produzidos ácidos orgânicos capazes de fornecer o sabor característico desse tipo de pão. Uma vez que a mistura começa a fermentar, você utiliza essa massa mãe para produzir o pão.

Imagem: Divulgação

Mais saciedade. Por ter uma fermentação longa e diferente, o pão fica com uma textura mais densa, que requer uma mastigação maior que o pão tradicional, o que aumenta a sensação de saciedade, já que precisamos da mastigação para ter essa sinalização no nosso cérebro. O pão perfeito é aquele com crosta bem crocante e o interior macio e bem aerado. Essa textura é resultado da fermentação lenta e da estrutura da rede de glúten desenvolvida durante o processo.

Tem glúten?

Sim, o pão de fermentação natural contém a proteína do trigo, afinal, ele é feito a partir da farinha de trigo. A diferença está no teor do glúten. Como ele fermenta por um longo período de tempo, geralmente de 12 a 24 horas, tem um maior contato com os micro-organismos do processo de fermentação e, assim, sua matriz de cereais acaba sofrendo modificações enzimáticas.

No consultório, geralmente observo que o organismo das pessoas tem uma melhor aceitação a esse tipo de pão, pois ele acaba tendo uma quantidade menor de glúten. Além disso, por sofrer modificações enzimáticas, a digestibilidade é melhor e o pão é mais bem tolerado por quem possui síndrome do intestino irritável.