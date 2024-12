Gratinado de legumes: receita fácil para incluir vegetais na ceia de Natal

1. Unte uma travessa com um pouco de azeite e distribua os legumes ainda congelados.

2. Tempere com o sal e o cheiro verde.

3. Por cima coloque colheradas do creme de ricota. Rale o provolone na parte fina do ralador e coloque por cima do creme de ricota.

4. Leve para assar por 20 minutos a 230°C (não precisa pré-aquecer o forno). Se o seu forno tiver a função grill, coloque os 5 minutos finais no grill para deixar o queijo dourado. Se preferir, fazer na airfryer, deixe por 15 minutos a 200°C.

Validade: 2 dias na geladeira (não recomendo congelar).

Tempo de preparo: 25 minutos | Rendimento: 5 porções