Síndrome do ovário policístico: como a alimentação pode minimizar sintomas?

A ideia do índice é comparar como diferentes alimentos afetam o nível de açúcar no sangue (glicemia), usando como referência uma solução de glicose pura ou um pãozinho branco, que são como foguetes na absorção. Esses alimentos fazem a glicemia disparar, por isso, são a base da escala de IG, que vai até 100.

Se um alimento tem um IG abaixo de 50 (considerado baixo), significa que ele libera açúcar na corrente sanguínea devagar, sem causar aquele efeito montanha-russa.

Já os com IG entre 51 e 70 são os intermediários, liberando açúcar um pouco mais rápido.

E os que estão acima de 70 são os campeões do IG alto e podem fazer a glicemia subir muito rápido, pois são absorvidos com facilidade e viram açúcar rapidinho no nosso corpo!

A parte boa é que mesmo alimentos de alto índice glicêmico podem ser consumidos, pois quando montamos um cardápio focamos no índice glicêmico e carga glicêmica da refeição, ou seja, o quanto aquela refeição vai impactar a corrente sanguínea.

Se eu pego o pão branco, que tem IG 100, e consumir ele com azeite e ovos mexidos com tomate e espinafre, eu acabei de adicionar proteína, gordura e fibras na refeição, que vão fazer com que o carboidrato do pão seja absorvido de forma lenta e gradual.