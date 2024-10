Hambúrguer de atum tem menos gordura que patê e é opção para jantar leve

Hambúrguer de Atum

Ingredientes:

1 lata de atum drenada

1 ovo

1 colher (sopa) de coentro picado (ou salsinha, se preferir)

1 colher (chá) de missô (se não tiver, substitua por shoyu)

Pimenta do reino a gosto

Imagem: Léo Avesani

Modo de Preparo:

Em um potinho, acrescente todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Divida essa mistura ao meio

Pegue uma frigideira antiaderente e unte com azeite. Coloque metade da mistura e com a ajuda de uma espátula arrume para ficar em um formato redondo como se fosse um hambúrguer, repita esse mesmo processo com o restante da mistura.