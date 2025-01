O que um Réveillon em Copacabana me ensinou sobre crises de ansiedade

No último dia dessa viagem, optei por encarar o desafio: peguei um ônibus e desci a serra até o centro do Rio. Como a vida é sempre surpreendente, me deparei com um cenário muito menos terrível do que aquele fictício que eu havia inventado.

Lembrei que, dias antes, minha irmã tinha me dito que a fantasia é sempre muito pior que a realidade. É claro que passei por alguns perrengues, mas sobrevivi e me diverti, mesmo sentindo dor. Não fui embora mais cedo chorando, aproveitei a viagem e até me senti feliz

Talvez esse texto pareça dramático demais para a maioria das pessoas: tudo isso apenas para ir à praia com os amigos no Réveillon? Mas, quando você tem uma doença crônica, essas pequenas conquistas valem muito. Parece que eu estou o tempo inteiro me superando e aprendendo coisas novas sobre mim.

Entendi que, na verdade, estava lidando com uma profunda crise de ansiedade e que, obviamente, tudo isso se refletia em sintomas físicos. É impossível separar mente e corpo, porque somos uma coisa só.

Desde que comecei a ter dor crônica, em 2021, sinto essa conexão na pele o tempo inteiro. É como se meu corpo falasse comigo, como se a maneira que tivéssemos para nos comunicar fosse por meio de sinais dolorosos. É claro que a doença é muito mais complexa do que isso, mas fatores emocionais influenciam bastante nos níveis de dor.

Sinto como se tivesse desperdiçado um tempo valioso da minha vida com essas preocupações sem sentido, sem conexão com a realidade. A ansiedade faz isso com a gente: acaba com o nosso presente aos nos projetar em cenários que, definitivamente, não acontecerão como na nossa cabeça.