Na lista de desejos para 2025, não vou pedir a cura da minha dor crônica

É claro que eu tenho vários desejos para 2025, mas neste ano resolvi não anotá-los. Isso tirou um pouco a pressão das minhas costas —como se, não escritos, perdessem o peso de responsabilidade e me abrissem para aceitar e acolher o inesperado. Quando eu pular as sete ondas neste ano, não sei se quero pedir alguma coisa.

Desde que comecei a ter dor crônica, uma doença de poucas certezas, passei a lidar com o imprevisível e o inexplicável o tempo inteiro. Tive que aceitar que eu não tenho controle sobre quando a dor vai aumentar ou diminuir, e que muitas coisas fogem da minha compreensão. Percebi que fazer planos seria cada vez mais difícil.

Acho que eu me acostumei a não ter grandes objetivos além de me sentir bem por um dia inteiro. Eu lembro que, nos meus primeiros aniversários com dor, cortei o bolo com a faca virada para cima, como manda a regra, pedindo pra não sentir mais nada.

Nos meus finais de ano, não havia outra meta na minha cabeça, pois achava que não aguentaria mais 12 meses. Eu criava deadlines e prazos fictícios na minha cabeça: "Precisa passar até o mês tal". Mas eu já percebi que desejar que a dor vá embora não faz com que ela desapareça. Nesse ano, não pedi para ela me deixar em paz.

Isso não quer dizer que eu não quero melhorar, que me resignei e aceitei meu destino. É apenas uma forma de dizer para mim mesma: nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você quer. Não é como se eu não tivesse nenhuma perspectiva para o próximo ano, mas sim que não adiciono mais cargas no meu caminhão, que já está bem pesado.

Acho que estou mais acostumada a celebrar as pequenas conquistas do que esperar por uma solução caindo do céu. É motivo de comemoração conseguir trabalhar até o final do dia, escrever uma coluna, ir ao show do meu artista preferido, viajar com os meus amigos, e completar o ano em segundo lugar no grupo de exercícios das minhas amigas (rs).