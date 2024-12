Cinco cânceres que podem ser prevenidos e como fazer isso

A prevenção e o rastreio foram responsáveis por reduzir as mortes por câncer de colo do útero, pulmão, colorretal e próstata; já os avanços no tratamento evitaram a maioria das mortes que deixaram de acontecer devido ao câncer de mama.

As intervenções responsáveis por prevenir mortes no período estudado variam de acordo com o tipo de câncer, sendo:

Câncer de mama: das 2,7 milhões de mortes que teriam ocorrido devido à doença na ausência de todas as intervenções no período, os avanços no tratamento foram responsáveis por evitar 3/4, enquanto a mamografia foi responsável pelo outro terço.

Câncer de pulmão: os esforços para acabar com o tabagismo contribuíram para evitar 98% das 3,4 milhões de mortes que deixaram de ocorrer pela doença no período analisado. Os avanços no tratamento foram responsáveis pelos outros 2%.

Câncer colorretal: das 940 mil mortes evitadas, 79% foram devidas ao rastreamento e à remoção de pólipos pré-cancerígenos. Os avanços no tratamento da doença evitaram os outros 21%.

Câncer de próstata: das 360 mil mortes evitadas no período, o rastreamento através do exame de PSA contribuiu para prevenir 56% dessas mortes e os avanços no tratamento, 44%.