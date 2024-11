Por que mulheres são mais sedentárias que homens?

Especialistas em saúde do mundo todo recomendam a prática diária de atividade física, que não inclui apenas exercícios aeróbicos como corrida e andar de bicicleta, mas qualquer tarefa que nos tire do sofá ou da cadeira.

No entanto, poucos atentam para uma realidade relacionada à desigualdade de gênero: homens se exercitam e praticam mais atividade física que mulheres.

A jornalista estadunidense Danielle Friedman, que estuda a relação das mulheres com a prática de atividades físicas ao longo da história, escreveu um artigo para o New York Times nesta segunda-feira (11), em que aborda essa desigualdade.

Friedman citou um estudo feito nos Estados Unidos com 400 mil pessoas que revelou que apenas 33% das mulheres praticavam a quantidade de exercícios físicos aeróbicos semanais recomendada, ante 43% dos homens.

Outro estudo, também citado pela jornalista e realizado em 147 países, mostrou que o problema não ocorre apenas no país norte-americano: mulheres são mais sedentárias em todos os países pesquisados, com exceção de oito.

Motivos

A diferença entre homens e mulheres começa na infância e piora com a idade. Em geral, as brincadeiras executadas pelos meninos envolve mais atividade física, e o oposto pode ser notado entre as meninas.