Um jeito mais simples de tratar arritmia em quem tem insuficiência cardíaca

No Brasil, o doutor D'Avila está à frente de um estudo que já está acelerando o peito de seus colegas do mundo inteiro. Ao lado de sua equipe e do Hospital Moinho de Ventos, no Rio Grande do Sul, ele conduz o Physio-Sync. "Estamos, agora, na fase de analisar os dados", ele conta. Os resultados são esperados para o início do segundo semestre deste ano e, provavelmente, serão exibidos durante o Congresso Europeu de Cardiologia, programado para essa época.

A investigação foi totalmente financiada pelo Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde) do Ministério da Saúde. Ela testa uma tecnologia mais simples e bem mais barata do que a que vem sendo aplicada para tratar arritmias e, quem sabe, até reverter alguns quadros de insuficiência. Estamos falando do que está sendo chamado de marcapasso fisiológico ou, ainda, marcapasso do sistema de condução. Ele, aliás, já vem se transformando na escolha preferencial em serviços particulares de diversos países, como o do próprio doutor André D'Avila em Santa Catarina.

Por que o estudo chama a atenção

"Se essa alternativa se mostrar igual ou até melhor que o marcapasso especial, conhecido como ressincronizador — que era o que vínhamos implantando nos pacientes com arritmias e insuficiência cardíaca —, ela representará uma enorme economia de dinheiro para o SUS", diz o médico. "E, com isso, mais gente conseguirá ser tratada no sistema público."

Para ter uma dimensão da necessidade de ampliar o acesso a tratamento, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas mais de 20 milhões de pessoas no nosso país sofrem dessa condição, gerando mais de 320 mil mortes súbitas por ano. É muita gente!

No entanto, a expectativa de médicos de outros cantos do globo não gira em torno só de uma possível redução de custos. "Para começo de conversa, com 180 participantes, esse é o maior estudo randomizado já feito para comparar os dois tipos de marcapasso", explica o doutor D'Avila. "Randomizado", na linguagem dos cientistas, porque os indivíduos foram sorteados. Uma parte fez o tratamento mais caro de sempre, com o ressincronizador. E outra recebeu o marcapasso fisiológico, proposta terapêutica que é mais recente.