Níveis baixos de carnitina no sangue estão ligados ao Alzheimer em mulheres

Quando o professor Lourenço foi apresentado à neurocientista Carla Nasca, o interesse de juntar seu grupo de pesquisas, na UFRJ, com o dela, na New York University, nos Estados Unidos, foi imediato. A cientista já vinha investigando o papel da carnitina livre no surgimento da depressão. Nessa altura, ela já sabia que substância, além de ser crucial para o metabolismo de gorduras, tinha uma função de reforçar as sinapses, isto é, a comunicação entre os neurônios e, como se não bastasse, podia alterar a expressão de certos genes envolvidos na saúde cerebral. Daí que resolveram checar como era isso nos pacientes com Alzheimer.

No Rio de Janeiro, o IDOR (Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino) cedeu amostras de sangue de pacientes. Nos Estados Unidos, essa colaboração veio da Universidade da Califórnia.

Diferença entre os sexos

"Quando vimos a dosagem de carnitina em pacientes com cognição comprometida, veio a surpresa: por que ela ficaria reduzida apenas nas mulheres?", recorda-se o professor Lourenço. "Nos pacientes homens, mesmo entre aqueles com muito déficit cognitivo em decorrência do Alzheimer, não encontramos alterações nos níveis da substância." Essa diferença nunca tinha sido registrada antes.

Os pesquisadores notaram que as quantidades do aminoácido nos homens eram sempre muito menores em comparação com a das mulheres, mesmo entre aqueles sem qualquer problema de cognição. "Já eram dosagens baixas e, mesmo quando há o Alzheimer, elas não caem ainda mais, ficando mais ou menos iguais", conta o pesquisador.

Vale chamar a atenção que as representantes do sexo feminino estudo estavam na pós-menopausa. Todas tinham acima de 60 anos. "Nossa suspeita é que as alterações hormonais dessa fase possam afetar o metabolismo da gordura e influenciar na derrocada da carnitina, o que prejudica a manutenção das sinapses e bom funcionamento do cérebro. Mas, claro, teremos de realizar uma nova pesquisa para saber se isso, de fato, acontece", afirma o professor Lourenço.