Emagrecer pode ser o melhor remédio para acabar com a dor nos joelhos

Calcula-se que, por caprichos da Física, para cada 1 quilo de peso que você ganha, os joelhos têm de aguentar de 3 ou 4 quilos a mais. Chega uma hora em que suas cartilagens não suportam a carga e começam a se esfacelar. "Na verdade, essa é a origem de tudo: o desgaste articular, que está por trás daqueles estalos", explica o ortopedista e nutrólogo Moacir Bezerra de Menezes, que é preceptor da residência em Medicina do Esporte do CFO (Centro de Formação Olímpica), em Fortaleza, no Ceará.

Ou seja, o pontapé inicial não é uma inflamação. Mas ela surge, como consequência — e dói. "A obesidade está nitidamente está na origem da maioria dos casos e é um fator decisivo para a sua progressão", diz ele. "Por outro lado, perder peso melhora as queixas não só de dor, mas de outros sintomas."

Quando aos outros sintomas, o médico se refere à perda de mobilidade e, portanto, de função no dia a dia, sem contar o alargamento do osso e a rigidez matinal, que quase sempre aparece. A pessoa acorda sentindo os joelhos como se fossem dobradiças enferrujadas. "Essa sensação desaparece depois de no máximo meia hora, mas atrapalha bastante o início do dia", nota o médico.

Emagrecer para aliviar

Observar se a dor diminuiria com o emagrecimento foi um dos principais objetivos de um estudo recente publicado no New England Journal of Medicine, o STEP 9, envolvendo pacientes de 11 países e conduzido por pesquisadores de centros na Dinamarca, na Suécia, nos Estados Unidos, na Franca, no Canadá, na Noruega e na Suécia. Afinal, a dor da osteoartrite é de longe o que incomoda mais nessa doença, encontrando-se entre as maiores causas de afastamento do trabalho, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde).

No Brasil, o Ministério da Saúde calcula que essa dor sem trégua seja responsável por 7,5% das faltas no serviço. Tudo bem que, nessas estimativas, estão considerando os casos dolorosos osteoartrite de qualquer articulação, colocando todos no mesmo pacote. Mas é sabido que a de joelhos é a mais frequente em mulheres — nos homens perde para a do fêmur.