A técnica que diagnostica e já arranca o câncer de mama sem cirurgia

E é o que se vê por aí: a mamotomia sendo aplicada como método de biópsia para desmascarar o câncer e, sendo assim, encaminhar a mulher à mesa de cirurgia para extirpar de vez o tumor mamário. Não era de outro jeito com as pacientes do mastologista mineiro Henrique Lima Couto, que, por sinal, em 2008 foi o pioneiro na realização dessa técnica em Belo Horizonte, quando abriu uma clínica de diagnóstico minimamente invasivo, a Redimama.

"Mas, naquela época, os aparelhos eram muito rudimentares perto da geração que surgiria por volta de 2016", lembra o médico, que atualmente está à frente do Departamento de Imagem da Mama da SBM (Sociedade Brasileira de Mastologia). "Por isso, foi a partir daquele ano que começou a acontecer algo bastante curioso".

Além de especialista em biópsia, Lima Couto é cirurgião. E notava que vinha aumentando o número de pacientes que, depois submetidas à mamotomia feita por ele e diagnosticadas com câncer, iam para a sala de cirurgia e... Cadê aquele tumor que tinha visto no exame? "Aparentemente, havia saído todinho na biópsia", conta.

Descascar a área

Intrigado, Lima Couto orientou um estudo em que revisaram todos os seus casos de câncer de mama a partir de 2017 para identificar o tamanho e o tipo de tumor que saía só com a mamotomia, sem a cirurgia. Adianto: é um tumor com, no máximo, 1,5 centímetro. E isso é ótimo, lembrando que, no Brasil, os cânceres de mama são flagrados com 1,4 centímetro de diâmetro, em média.

O pulo do gato, porém, surgiu entre 2021 e 2023, quando os pesquisadores brasileiros começaram a fazer o que chamam de shaving, algo que poderia ser traduzido como "aparar". O que isso quer dizer: "A gente primeiro tira o nódulo e, quase na mesma hora, volta com a agulha para descascar o que ficou na área onde ele estava", explica o doutor. O vácuo, então, corta e puxa uma margem.