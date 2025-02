Por que engordamos? Uma nova explicação sobre a origem da obesidade

Obesidade e imunidade

"Há elos entre o sistema de armazenamento de energia do nosso corpo e o de defesa. Quanto mais forte a resposta a infecções do organismo, maior a probabilidade de ele ganhar peso", afirma o professor. Os genes são parte da explicação: aqueles que são responsáveis pelo funcionamento do sistema imunológico também têm a ver com o acúmulo de gordura.

"Nós achávamos que um grande número de genes ligados à obesidade estavam presentes no sistema nervoso central, que é verdadeiro senhor do nosso balanço energético. E é fato. Mas pegamos 100 desses genes e notamos que eles também estão em células de defesa, como macrófagos e neutrófilos", conta o professor.

E sabe qual tecido, depois do sistema nervoso, tem a maior quantidade de genes relacionados à obesidade? Aquele que dá origem às células sanguíneas. Logo, às de defesa. "No entanto, não existiria obesidade se carregássemos esses genes, mas não houvesse o estímulo do ambiente", reforça o professor. No passado, as infecções podem ter sido o empurrãozinho externo — como os cientistas da Unicamp postulam.

"Basta ver que, entre 1500 e 1600, mais ou menos, de 80% a 85% da população do México e do Peru desapareceram. E isso, principalmente, porque não tinham uma boa resposta imunológica às doenças trazidas pelos europeus", comenta o pesquisador. Provavelmente, os indivíduos que continuaram vivos tinham um pacote genético que atiçava suas defesas — e que, como se sabe agora, favoreceria o ganho de peso ao mesmo tempo.

"Hoje o estímulo externo é outro e vem, principalmente, do consumo desenfreado de alimentos ultraprocessados", pensa Mario Saad, impressionado ao assistir a um documentário sobre o movimento das Diretas no Brasil, nos anos 1980. "Só se via uma ou outra pessoa com obesidade nas manifestações", conta. Hoje, até isso é bem diferente.