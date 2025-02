Você ronca? Sabia que seu risco de ter disfunção erétil é maior?

Com a apneia do sono, é a mesma coisa: existem alterações genéticas que sabidamente aumentam o risco de o ronco se manifestar. A pesquisadora encontrou nada menos que 2.622 delas.

"A pergunta que restava era: será que alguns desses fatores de risco genético para uma e para outra doença estariam sobrepostos?", relembra. Em outras palavras, a geneticista queria descobrir se, entre eles, alguns eram comuns. E sim: apneia do sono e disfunção erétil compartilham 35 alterações no DNA. Talvez você pense que é um número pequeno. Mas Mariana Moysés garante que é bem maior do que os cientistas esperavam e do que se vê na relação entre outras condições. Sinal de que, nos genes, roncar e ter dificuldade de ereção andam de mãos dadas.

Metabolismo de gordura

A pergunta seguinte foi: o que exatamente esses 35 genes afetados tanto na disfunção erétil quanto na apneia do sono fariam? Pois bem, o estudo revelou que eles têm a ver com o metabolismo de gorduras e também com os mecanismos de controle neuromuscular. Ora, ora, qual seria a surpresa? Na prática clínica, talvez nenhuma.

Entenda: o desequilíbrio dos lipídios no organismo tem a ver com o surgimento de diabetes, com os problemas cardiovasculares, com o entupimento dos vasos penianos, com a dificuldade da passagem do ar na região da garganta quando o indivíduo se deita... Portanto, o que os genes mostram faz todo o sentido. Idem, a questão do controle neuromuscular, fundamental tanto na respiração quando no momento de subir você sabe quem.

Risco não é destino

Está aí uma frase que Mariana Moysés repete sem parar: "Tirando as síndromes raras, que não é o caso aqui, a genética não faz nada sozinha. Precisamos da interação com o meio ambiente para uma doença com risco genético aumentado se manifestar".