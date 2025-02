Novo tratamento contra o mieloma múltiplo evita a progressão da doença

Hoje professor do TGen (The Translational Genomics Research Institute), no Arizona, Estados Unidos, com trajetória por algumas das mais renomadas instituições de saúde americanas, ele é também chief medical officer, isto é, o líder na área de Medicina da International Myeloma Foundation e investigador principal do tal estudo que acompanhou os pacientes tratados com o isatuximabe.

"No mieloma, aquelas células do plasma passam a se multiplicar sem parar", continua. Aliás, na imagem desta coluna você vê a divisão celular acontecendo dentro da medula. "Os anticorpos, então, jorram em quantidade inimaginável. E não são mais aqueles anticorpos que nos protegeriam contra uma gripe ou uma covid-19", continua. "Em vez de atacar agentes infecciosos, eles golpeiam o próprio corpo. As maiores vítimas de seus ataques são os ossos e os rins."

A medula, por sua vez, está tão ocupada com esses anticorpos doentios que não dá conta de produzir outras células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos, que transportariam oxigênio. Sem esse gás, a fadiga impera.

Não à toa, lá fora os hematologistas usam um acrônimo para o mieloma múltiplo. Acrônimo é como se diz quando cada letra de uma palavra é a inicial de outra e o conjunto serve para descrever alguma coisa. "Chamamos a doença de CRAB", conta o professor Mikhael. Soa como "caranguejo" em inglês. Mas, aqui, o "c" vem de cálcio: ora, com os ossos em frangalhos pelos ataques dos anticorpos, o mineral se esfarela e cai na corrente sanguínea. O "r" vem de renal ou de rins, que ficam estropiados, sem fazer seu trabalho de filtrar como deveriam. O "a" se refere à anemia, pela falta de glóbulos vermelhos. Finalmente o "b" é de bone, quer dizer, osso. Feito um queijo suíço por causa do mieloma, ele se quebra por qualquer bobagem.