Alterações na voz podem ser a primeira pista de doenças neurodegenerativas

"Fazia muito sentido, até pela facilidade com que isso poderá ser aplicado no futuro: você só precisa que a pessoa tenha um microfone, que pode ser o do celular. Os arquivos de som são pequenos e podem ser enviados de qualquer canto do mundo", observa. "Imagine o dia em que algo tão simples possa ajudar no diagnóstico ou no monitoramento de danos no cérebro!", prevê, em tom animado.

Aliás, ele aposta que a tecnologia será ainda mais útil justamente para monitorar a evolução de um quadro clínico, como o das sequelas de quem sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), revelando se a pessoa está melhorando com a reabilitação ou não, por exemplo.

Para a máquina ouvir

Nos últimos tempos, todo paciente que entrava pela porta do Departamento de Neurologia da Mayo Clinic era convidado a participar da pesquisa liderada pelo doutor Hugo Botha. Quando topavam, eram instruídos a gravar a sua voz, repetindo alguns sons e respondendo algumas questões por meio de um aplicativo capaz de funcionar tanto no celular quanto no computador de casa.

"O que costumamos pedir pode variar conforme o caso", conta o pesquisador. "Às vezes, orientamos a pessoa a falar um 'aaaaaaaaa...' bem prolongado. E, então, isolamos e registramos sinais de movimentos mínimos de suas cordas vocais enquanto ela sustenta esse som", exemplifica.

Os médicos — com a IA ao lado deles — também consideram o uso incorreto de palavras e até erros gramaticais. "Também conta quando o indivíduo leva um tempo ligeiramente maior para encontrar o nome do que está vendo na imagem ou para entender a tarefa que o aplicativo sugere", acrescenta o doutor. Esse tipo de detalhe é especialmente importante no diagnóstico de problemas cognitivos.