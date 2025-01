Brasileiro cria material com antibiótico para próteses que evitam infecções

Por sorte, os antibióticos que aguentam todo esse calorão são os mais utilizados no pós-operatório dos pacientes, por via oral ou na veia. Isso porque são capazes de matar as bactérias mais frequentes. "Daí que as próteses feitas com essa tecnologia deverão ser usadas na maioria dos casos, quem sabe antes de qualquer problema, só para prevenir infecções", prevê Tuon.

Mas existem pacientes, já com o diagnóstico de infecção após o implante de uma prótese, em que a equipe médica encontra bactérias bem mais difíceis de lidar. Elas só podem ser combatidas com outros antibióticos, aqueles que não se dão bem com altas temperaturas.

A saída encontrada pelo professor Tuon foi literalmente abrir espaço no polímero, a molécula grandalhona de que são feitos os plásticos. Se a gente olha de perto, um polímero é, na realidade, uma cadeia de moléculas menores. "Com soluções solventes, conseguimos inchar essa cadeia, quebrando algumas partes", explica o pesquisador.

O plástico inchou pra valer. Até porque os espaços entre as moléculas foi preenchido por — advinhe! — antibiótico. E eis o pulo do gato: depois, os cientistas tiraram o produto que fez o polímero se arreganhar. A molécula voltou a se fechar, desinchou. Mas, nessa altura, o antibiótico já estava lá dentro. É com essa alternativa de material que serão feitas as próteses para tratar infecções resistentes.

Troca de prótese

Não tem jeito e, toda vez que se nota uma infecção no osso, a pessoa precisa retirar a prótese que tinha sido implantada. Em uma comparação, é como se fosse um dente infeccionado: não adianta só tomar antibiótico, sem ir ao dentista para, com a ajuda do motorzinho, limpar a área, arrancando as bactérias grudadas e cobertas pelo biofilme.