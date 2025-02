Por que o calor extremo não deixa a gente pensar direito

De cabeça quente

O humor é outro que muda nas ondas de calor. E isso também é bem documentado pela ciência. Há diversas pesquisas apontando que, se estamos sofrendo com o tempo quente, ficamos bastante irritadiços — há mais brigas em bares e nas ruas, calculam algumas delas.

Um trabalho feito há dois anos, assinado por cientistas alemães da Universidade de Potsdam e publicado na Lancet, usou recursos de geolocalização para descobrir de onde vinham os tweets da atual rede X de Elon Musk. E, claro, cruzou a "temperatura" do conteúdo com a do local dos autores. No frio de rachar — no caso, entre -6ºC e 3ºC —, os discursos de ódio na mídia social aumentavam até 12%. Já nas ondas de calor, com a sensação térmica beirando ou até ultrapassando 40ºC, a quantidade de postagens raivosas e ofensivas crescia em torno de 22%.

"O que sabemos sobre como o calor interfere no humor vem de estudos com animais, porque é inviável superaquecer o corpo de voluntários para ver o que acontece na vida real", explica Diogo Haddad. "A certeza é que as temperaturas extremas — e, aí, vale o frio intenso também — interferem na região cerebral frontal."

Essa área do cérebro, na altura da testa, é aquela que nos faz pensar duas vezes antes de sair xingando alguém ou fazendo bobagem. Ou seja, é a que mede as consequências pelos nossos atos, sabe? O neurologista acredita que, nesse fenômeno, também existiria uma pitada de influência do processo de evolução: a piora do humor poderia reduzir a vontade de sair de casa ou de fazer qualquer coisa. Novamente, o cérebro seria poupado. "Além disso, muita gente não consegue dormir direito com esse tempo", lembra Diogo Haddad. Isso também contribuiria para a irritação que os estudos observam.

O médico só pede para a gente não confundir ondas de calor extremo com dias de sol. O cérebro adora um céu azul e claro. "Talvez porque representa o momento em que nossos antepassados tinham maior facilidade para sair, achar água, caçar, encontrar parcerias e se acasalar", pensa. Nos dias de verão, acredite, a tendência é estarmos mais animados e com o raciocínio mais ligado. Mas estamos falando de verão à moda antiga, se você ainda tem cabeça para me entender nesse clima.