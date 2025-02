Todos deveriam prevenir a pneumonia, especialmente os foliões do Carnaval

O idoso deve ter ainda mais cuidado. "Além da diminuição da imunidade com a idade, ele pode ter refluxo, o que também inflama a garganta", explica a doutora. "Sem contar que algumas pessoas se movimentam muito pouco na terceira idade." É que, quando mexemos o corpo, favorecemos a eliminação do muco, em vez de ele ficar depositado na base nos pulmões.

Para as bactérias, muco é sopa.

Aliás, a inflamação abre o caminho para as pneumonias justamente porque as vias aéreas tentam se defender do que está lhes agredindo produzindo catarro. "Ele é um meio de cultura, cheio de nutrientes para o pneumococo", conta a doutora Eliana.

Em condições normais, quando o indivíduo está saudável, o organismo está sempre movimentando esse muco, com milhões e milhões de microscópicos cílios espalhados pelo trajeto do ar que varrem a meleca para o alto, até ela escorrer pelo nariz ou ser engolida na garganta.

Só que, depois de uma infecção viral, essa limpeza já não é tão bem feita. Até porque as células ciliadas ficam quase carecas! "No caso de quem tem diabetes, o excesso de glicose no sangue piora tudo, deixando os batimentos ciliares muito mais lentos do que eles já costumam ficar com a idade." Asma, rinite, sinusite também entram na lista do que aumenta o risco de pneumonia porque criam um estado inflamatório constante nas vias aéreas. Leia, muco além da conta.

Ameaça de meningite

Vale abrir parênteses: nem sempre o pneumococo pega a descida para os pulmões. "Às vezes, a pessoa está com o nariz congestionado e com aquela coriza. Aí, a bactéria presente na mucosa nasal se aproveita e segue para o alto, multiplicando-senas meninges", diz a médica, referindo-se às membranas que revestem o cérebro.