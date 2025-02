Cuidado! O calorão infernal coloca seu coração em risco por 4 motivos

3. Maratona involuntária

O segundo tipo de infarto é curioso. Imagine uma pessoa correndo ou fazendo outro esforço físico qualquer. O músculo cardíaco irá demandar mais oxigênio e, se não conseguir todo esse gás porque existe uma obstrução em uma de suas coronárias, irá reclamar de aperto ou de dor.

Ao sentir o incômodo esquisito, o corredor talvez reduza o passo, acalmando o peito. "Mas, se for um atleta que insiste em terminar a prova, o coração irá sofrer uma lesão", descreve Eduardo Lima. A célula do músculo cardíaco, ao receber bem menos oxigênio do que está consumindo, provavelmente irá para o beleléu. Infartará.

E o calor com isso? "No calor, o coração está em sobrecarga para esfriar a temperatura interna do corpo", relembra o doutor. "É uma maratona involuntária". E, no caso, a gente não consegue desacelerar.

4. Na insuficiência cardíaca, tudo desanda de vez

Existem casos em que a pessoa tem um coração enfraquecido, que já não consegue mandar o sangue para o resto do corpo com o vigor necessário. E existem casos de gente com o coração literalmente mais endurecido, que não relaxa muito bem para deixar o sangue oxigenado entrar. "No final, essas duas formas de insuficiência cardíaca resultam em dificuldade para bombear a circulação", observa Eduardo Lima.