Molécula extraída do sangue do próprio paciente ajuda a fechar feridas

Algumas feridas crônicas são mais lentas, vamos dizer assim — às vezes melhoram, às vezes pioram e, no fundo, não saem muito do lugar. Outras envolvem tanta inflamação e, pior, às vezes infeccionam, que terminam aumentando com o tempo. É o mais terrível dos cenários.

Com a idade avançada, problemas de circulação agravados pelo sedentarismo, podem abrir verdadeiras crateras nas pernas — são as úlceras venosas, provocadas pela dificuldade do sangue retornar ao coração. Elas são um exemplo."Com o passar dos anos, de todo modo, a capacidade de regeneração dos tecidos sempre diminui, seja qual for o tipo de ferimento", nota a enfermeira

O paciente com câncer também corre risco de sofrer com feridas crônicas. "Algumas delas estão diretamente ligadas à retirada do tumor, quando o cirurgião precisa cortar uma boa parte do tecido em volta da lesão maligna para criar uma margem de segurança e, às vezes, até fazer enxertos. Isso é um procedimento muito necessário para tratar o câncer em si, mas em alguns casos é como se o local nunca cicatrizasse, inclusive pelo tamanho e pela profundidade da área retirada", explica a Chayane.

E ela, que desde sua formação, sempre se interessou por pesquisa decidiu investigar uma saída. Ao lado da professora Beatriz Luci Fernandes, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde da PUC do Paraná, Chayane testou uma nova maneira de tratar essas feridas persistentes. A dupla de pesquisadoras extraiu, praticamente no mesmo momento de fazer um curativo, uma substância do sangue do próprio paciente: a fibrina, que na imagem que ilustra esta coluna parece fios azulados.

Essa proteína é famosa por, ao formar uma rede, ajudar na formação casquinha dos machucados, que não deixa o sangue escapar pela brecha na pele. Mas ela faz muito mais do que esse papel de barreira: "A molécula de fibrina é um polímero, isto é, ela é bem comprida, lembrando uma corrente. E, quando a extraímos, ela até parece inchada porque, entre os seus 'elos' há substâncias que promovem a cicatrização, como fatores de crescimento", descreve a professora Luci, que é engenheira química dedicada à pesquisa de biomateriais, ou seja, de materiais compatíveis com o nosso organismo. Aliás, como é o caso da fibrina usada como curativo, já que é extraída dele mesmo.

Resultado espantoso

Um dos pacientes tratados assim tinha uma ferida aberta há treze anos, que recebia apenas curativos comuns. Depois de três meses indo toda semana ao ambulatório para Chayne cobrir a ulceração com pedacinhos de sua própria fibrina, que a professora Beatriz tinha conseguido coletar de uma amostra de 60 mililitros de sangue, não é que a ferida sarou?