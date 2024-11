Cigarro eletrônico: um spray bucal de nicotina ajudaria a vencer o vício?

Segundo o médico, seria necessário envolver um número bem maior de fumantes, como em outros trabalhos para investigar um tratamento de dependência. "Geralmente, eles reúnem cerca de 1 mil pessoas em cada braço ou grupo", descreve. "E, em vez de um deles usar placebo, os pesquisadores usam combinações de tratamento diferentes. Nesse caso, por exemplo, poderiam comparar a dupla de spray e goma de mascar de nicotina em um deles e o spray junto de um remédio em outro."

Isso porque os tratamentos que mais dão certo combinam estratégias farmacológicas. Elas servem de apoio ao acompanhamento especializado, que é a base de tudo, com profissionais aplicando técnicas, como entrevistas motivacionais e terapia cognitivo-comportamental. "Mas os remédios, sem dúvida, aumentam a chance de o cara parar de fumar, mais do que duplicando a probabilidade de sucesso", nota o pneumologista.

Por falar em sucesso, outro ponto levantado por ele a respeito do estudo do spray bucal é que foi medida a redução da fissura em um único dia. "O ideal seria a gente saber se o spray de fato ajudaria quem quer largar o cigarro eletrônico", acredita. "Pesquisas com esse objetivo costumam durar 52 semanas. Em geral, o tratamento é feito nas primeiras dez ou doze delas. O restante do tempo é para registrar as recaídas. Que, infelizmente, são comuns, especialmente nos primeiros seis meses."

Pontos de atenção

Os primeiros sprays de nicotina eram nasais e surgiram ainda na década de 1990. Mas perderam espaço para gomas, pastilhas e adesivos porque irritavam o nariz, causavam congestão e ainda deixavam os olhos lacrimejando. "Além disso, há certa preocupação com a substituição da nicotina. Já parou para pensar por que esses tratamentos não viciam?", dispara o doutor Gustavo Prado. "Porque o tempo de absorção da nicotina é mais lento. Com o cigarro, ela sobe muito depressa, mas cai ligeiro. Esses picos e vales de uma ação muito rápida e, ao mesmo tempo, efêmera, é que causam a dependência."

O spray bucal — que já é comercializado nos Estados Unidos — provou que é rápido e não tão efêmero. "Mesmo assim, os cientistas devem ficar de olho no risco de ele perpetuar a necessidade de nicotina", pensa o doutor Gustavo Prado. "Tomara que dê certo, porque precisamos de novos tratamentos. O tabagismo foi a primeira pandemia do século 20 e ela segue firme, acometendo 1 bilhão de pessoas e causando 8 milhões de mortes por ano ao redor do mundo."