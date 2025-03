Uma em quatro mulheres com câncer pulmão nunca fumou; qual a explicação?

Aliás, uma diferença a mais entre os sexos: o câncer de pulmão de qualquer tipo é mais comum entre homens negros. Mas, nas mulheres, ele acomete da mesma maneira mulheres as brancas e as negras. Nenhuma está mais a salvo.

Por que não se faz rastreamento em todas

Hoje, a recomendação de rastreamento é apenas para pessoas com altíssimo risco de terem um câncer de pulmão. Quem? Gente entre 50 e 80 anos que fume ou que tenha parado de fumar há menos de quinze anos, com uma carga tabágica que, aqui no Brasil, foi estipulada como maior que 20 anos/maço — ou seja, a criatura deve ter tragado no mínimo 1 maço diariamente por duas décadas.

Para essa população específica, é recomendada uma tomografia com baixa dose de radiação "Mas, se possível, cada caso deve ser discutido com o médico", pensa o doutor Cordeiro. "Uma mulher com parentes que tiveram câncer de pulmão na família, principalmente do lado materno, ou que é portadora de artrite reumatoide deveria conversar sobre a possibilidade de fazer essa tomografia."

Mas, veja, ela é cogitada quando o risco individual é elevado. Não valeria a pena fazer esse exame a torto e a direito. "Um quarto da população mundial tem nódulos pulmonares benignos e você não vai sair enfiando uma agulha em toda essa gente", justifica o oncologista. "Em pulmão, esse tipo de biópsia oferece algum risco de complicações, como de perfurar o órgão e de sangramentos. Daí que não fazemos o procedimento à toa."

Bom avisar que aquela chapa de raio-X lindona não garante que está tudo bem. Quando algo de errado aparece na radiografia, é sinal de que o tumor já avançou. Por falar nisso...