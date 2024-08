Não aposte a sua cabeça: o que acontece com os neurônios na onda das bets

De fato, esse é só o começo da jogatina, que tem diversas pontos de ação na geografia cerebral, envolvendo outros neurotransmissores, "Além da dopamina, há substâncias como gaba, serotonina, peptídeos opioides em geral, acetilcolina... Não existe medicamento que dê conta de tanta alteração", afirma Freire.

Estraga-prazeres

O tal núcleo accumbens, próximo do miolinho do nosso encéfalo, é em grande parte responsável por pequenas alegrias do dia a dia. Pode entrar em cena quando você come um chocolate, disparando o prazer de senti-lo derreter na boca. "Mas o jogo, como as drogas, promove um boicote", explica Freire. "Seu estímulo no núcleo accumbens estabelece um predomínio e logo surge, ali, uma saliência."

Saliência, no linguagem dos neurocientistas, é quando há um recrutamento de neurônios e de caminhos cerebrais, por assim dizer, para responder a um estímulo específico. Cria-se, desse modo, uma preferência deslavada. "Quando aparece a tal saliência, outros estímulos deixam de provocar as mesmas reações de antes. No caso, é como se esse circuito neuronal estivesse inteiramente mobilizado pelas bets", descreve o professor.

Segundo ele, isso explicaria em boa parte o sujeito que deixa de ir a um aniversário ou ao cinema porque quer ficar nas apostas online: "Há um estreitamento de repertório do que pode trazer felicidade. As outras coisas do cotidiano não provocam tanto contentamento".

Sem poder de decisão

Não bastasse isso, o núcleo accumbens tem ligação com o córtex pré-frontal, região na altura da nossa testa. Ao lado de outras áreas, que estão sofrendo igualmente a interferência dos centros de recompensa desequilibrados, o córtex pré-frontal deveria ajudar o indivíduo na sua capacidade de julgamento.