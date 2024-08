O que os homens costumam ignorar quando falham no sexo

Na prática, o certo é fazer as duas coisas para preservar a qualidade da vida sexual masculina. Mas, na pesquisa da SBU, 26% dos homens confessaram que eram completamente sedentários. Curioso: os mais velhos, acima de 60 anos, praticam mais exercício. Entre eles, só 18% estão no grupo do sedentarismo.

E, de novo, a questão do tamanho

Pois é, 15% dos brasileiros — apesar de a maioria afirmar que estava contente com suas medidas mais íntimas — gostariam de alongar o pênis. Outros 4% desejariam engrossá-lo. E 12%, nunca satisfeitos, sonham com as duas coisas, alongar e engrossar.

Essa ideia fixa também pode perturbar entre os lençóis — baixando a autoestima e o pênis junto. Aumentar a espessura, diz o professor Facio, é até possível com injeções de ácido hialurônico no órgão, a mesma substância usada para realçar os lábios e as bochechas em tratamentos estéticos faciais.

Já sobre o tamanho, é bom cada um se contentar com o seu. "É impossível alongar um pênis", avisa o urologista. "O fator limitante é a uretra, o canal por onde escoa a urina e o esperma." Simples: se algo fosse feito para aumentar o comprimento do órgão, ela não esticaria junto.

Há uma cirurgia que faz um pequeno corte no saco escrotal, quando ele está preso na primeira porção da base do pênis. O saco fica, então, mais solto. E a parte inferior do pênis, mais à mostra. O tamanho, de fato, continuará igualzinho ao original, ou melhor, àquele atingido por volta dos 18 anos. O procedimento só serviria de ilusão ótica para levantar... o ânimo.