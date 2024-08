Será que um vídeo de celular mostraria se você está sofrendo um AVC?

Só no ano passado, mais de 110 mil brasileiros morreram em decorrência dessa interrupção brusca do fluxo sanguíneo em uma região do cérebro. Ela pode acontecer porque um vasinho arrebentou, derramando sangue. Essa espécie de vazamento na massa cinzenta caracteriza o AVC hemorrágico. Ou, então, a circulação não acontece direito porque um coágulo está interrompendo a sua passagem, como acontece no AVC isquêmico.

A medida de nossas caras e bocas

Foi ainda nos anos 1970 que o psicólogo americano Paul Ekman, professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco, ao lado de seu colega Wallace Friesen, desenvolveu um sistema para mensurar com precisão os movimentos da face humana, com base na contração e no relaxamento de mais de trinta músculos que governam desde o piscar dos olhos ao sorriso e à articulação da fala, passando pelo franzir da testa e por tudo aquilo que faz ficar na cara o que sentimos.

De acordo com essa classificação, cada componente do movimento facial é chamado de unidade de ação. E uma unidade de ação, por sua vez, pode envolver um ou mais músculos.

"Nós já tínhamos contato com cientistas do Canadá que haviam identificado 11 dessas unidades de ação alteradas depois de um AVC", explica o professor Papa. Esse conhecimento foi usado para treinar o algoritmo a fim de que fosse possível diferenciar as características das unidades de ação de indivíduos saudáveis daquelas de quem está experienciando o problema no cérebro.

O que a pessoa precisa fazer

A ideia é que, ao sentir um mal-estar — como tontura, dor de cabeça, fraqueza em um dos lados do corpo, fala enrolada —, a própria pessoa aponte a câmera do celular para o seu rosto ou peça para alguém ajudá-la com isso.