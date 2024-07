Miomas: não há razão para tanta cirurgia de retirada de útero

"O que sabemos é que os miomas são mais comuns nas pacientes negras", conta o doutor Noronha. "Nelas, eles tendem a se manifestar mais cedo e a serem mais numerosos. Contam, ainda, como fatores de risco a obesidade, a ocorrência de mais casos na família. Além disso, quando a mulher não teve filhos, menstruou muito cedo ou apresentou uma menopausa tardia, essa ameaça parece ficar maior."

Uma vez que o mioma surge, ele não desaparece do nada. Pode, no máximo, diminuir de tamanho na menopausa. Mas, para três em cada dez mulheres com o problema, é um pesadelo esperar até lá. Para as outras, não: a maioria vai descobrir que tem mioma no exame de ultrassom de rotina e seguir a vida como se ele nem estivesse lá. Aliás, ainda bem! Caso contrário, seria um desastre, já que até 80% das mulheres terão mioma em algum momento da vida.

Sangramento intenso e cólica sem fim

O endereço exato do mioma ajuda a prever o quanto ele poderá atormentar: se está próximo da superfície externa do útero, quando é chamado de subseroso, quando leva a menos sintomas; se é intramural, ou seja, se fica na camada muscular, bem no meio da parede uterina ou, ainda, se é o que os médicos chamam de submucoso, logo abaixo do endométrio, o revestimento interno do órgão. Este último dá mais dores de cabeça, ou melhor, dá muita cólica.

"Na verdade, o principal de todos os sintomas é o sangramento aumentado e a menstruação que se prolonga", informa Rafael Noronha. Atenção: miomas não costumam causar perda de sangue entre um ciclo menstrual e outro.

Se crescem demais, pode haver dor constante na região pélvica. Às vezes, ficam tão graúdos que chegam a comprimir a bexiga, logo abaixo do útero, provocando incontinência urinária. Ou causam constipação, se apertam o reto, a porção final do intestino, que fica logo atrás. "De todo modo, esses sintomas compressivos nunca aparecem sozinhos. O sangramento menstrual excessivo está sempre presente", esclarece o doutor Rogério Felizi.