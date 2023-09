Para Zangiacomo, dependendo do caso, o intervencionista poderia agir bem antes. E justifica essa opinião: "A intervenção mais precoce seria um jeito de interromper o estímulo doloroso constante. Afinal, mesmo quando a dor é apenas moderada, a constância costuma levar a uma sensibilização no sistema nervoso central. Com o tempo, então, o limiar de tolerância vai diminuindo. A pessoa começa a ter uma percepção dolorosa intensa diante de estímulos fracos, algo que pode demandar até mesmo a prescrição de certos antidepressivos. No caso, não pelo abatimento emocional que essa situação causa, mas para ajudar a modular os sinais nervosos".

Segundo Luiz Tenório, na prática, a intervenção pode ser realizada antes, sempre que o oncologista encaminha o paciente para o radiologista intervencionista ver se é possível fazer algo pela dor que vem dos ossos. E, às vezes, a resposta é um sim.

Intervenções para aliviar

Guiado por imagens, o intervencionista introduz uma sonda fina, que mais lembra uma agulha comprida, conduzindo-a na rota certeira até o câncer no osso. Pode ser realizada, então, uma ablação por radiofrequência, ou seja, por essa sonda passaria uma corrente eletromagnética que aqueceria o tumor até queimá-lo completamente. O médico tem o controle de tudo. Por isso, não lesiona o tecido sadio ao redor. E, para o paciente, o alívio pode surgir na mesma hora.

Na opinião do doutor Tenório, a crioablação seria até mais eficiente nas metástases ósseas. Nela, a sonda faz o tumor chegar a uma temperatura entre 130 °C e 140°C negativos. As nossas células não ficam intactas nesse gelo todo. Elas se arrebentam. As do câncer não são exceção.

"A questão é que o equipamento da crioablação é bem maior que o da radiofrequência, que tem o tamanho de um forno microondas", diz o intervencionista. "Os gases usados para a gente alcançar as baixas temperaturas exigem, ainda por cima, grandes tambores e não duram tanto. Ou seja, a logística da crioablação é complicada. Por isso, ablação por radiofrequência é a mais realizada."