Coca-Cola com uísque: uma relação tóxica

O álcool é uma toxina cancerígena que não é segura em nenhuma dose, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No entanto, seu consumo no Brasil tem apresentado uma tendência de aumento, inclusive entre os jovens. De acordo com um estudo realizado entre 2013 e 2019, esse aumento ocorreu em todos os indicadores analisados: consumo mensal, semanal e até abusivo. A associação da Coca-Cola com o uísque contribui para a normalização do consumo de destilados na juventude, assim como para a banalização dos seus riscos.

A confusão das embalagens

Em outra colaboração recente, dessa vez em parceria com a Mondelez, a Coca-Cola traz o sabor do biscoito Oreo para o seu refrigerante zero açúcar. Nesse caso, as duas marcas têm um público-alvo parecido, e a novidade consiste basicamente num aroma.

A bebida "Coca Oreo" tem um rótulo preto, semelhante ao da antiga Coca Zero. A mesma cor é usada na lata da "Coca Jack Daniel's", o que faz parecer que ambas são extensões de linha. Mas ao contrário da versão Oreo, a Coca Jack Daniel's não é um novo sabor do refrigerante, pois não tem apenas aroma de uísque. Ela, de fato, contém 5% de álcool.

A baixa diferenciação desse rótulo pode gerar confusão. Apesar de a embalagem informar o teor alcoólico, ela ainda lembra muito o refrigerante. Eu já encontrei a Coca-Cola alcoólica ao lado dos sucos e energéticos nos supermercados.