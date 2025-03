Como escolher iogurte de morango zero açúcar: veja 3 opções

Os iogurtes zero açúcar são uma alternativa interessante para quem precisa ou deseja reduzir o consumo desse nutriente, sem abrir mão das versões saborizadas. Mas atenção:

Se você olhar apenas o rótulo frontal, com a palavra ZERO escrita em letras grandes, pode estar levando um produto com zero lactose, por exemplo, e um monte de açúcar; não é esse zero que você quer! Considere também o tamanho da porção. De nada adianta escolher um sem açúcar e exagerar na quantidade. Embora os potes menores pareçam vantajosos, eles podem não ser o suficiente para saciar, levando você a comer mais depois.

Além disso, é importante notar que alguns iogurtes com caldas ou pedaços de morango têm mais açúcar do que fruta. Na prática, são mais parecidos com uma sobremesa.

Para diabéticos, mesmo sem açúcar adicionado, os iogurtes zero ainda contêm alguns açúcares naturais do leite, que permanecem no produto após a fermentação. Por isso, mais importante do que olhar apenas o valor de açúcares adicionados é verificar o total de carboidratos na tabela nutricional, que será mais útil para estimar o impacto glicêmico desses alimentos.

