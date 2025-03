Por que o leite de caixinha dura tanto tempo? Ele é seguro?

Embora o leite cru não seja processado, ele não é melhor para a saúde que as versões que passaram pelo tratamento térmico. Pelo contrário. Mesmo se obtido de animais saudáveis e limpos, em condições higiênicas, o alimento ainda pode carregar germes perigosos, como Campylobacter, Cryptosporidium, E. coli, Listeria, Brucella e Salmonella. Esses microrganismos podem causar desde uma leve diarreia até a morte. É o processamento que garante a segurança do leite.

A pasteurização existe desde 1800. O método, desenvolvido por Louis Pasteur, consiste em aplicar as variáveis tempo e temperatura para eliminar micro-organismos indesejáveis e tornar o alimento mais seguro. Ou seja, pasteurizar significa aquecer o leite a uma temperatura alta o suficiente por tempo suficiente para destruir ou desativar organismos que contribuem para a sua deterioração ou podem causar doenças. A implementação comercial desse processo literalmente salvou vidas.

Leite de caixinha é seguro?

Há quem desconfie do leite de caixinha, porque ele dura muitos meses sem precisar de refrigeração. Mas esse é um medo infundado. A conservação do produto ocorre pela esterilização térmica, chamada de UHT, uma sigla do inglês que significa Ultra High Temperature — em português, ultra alta temperatura (UAT).

Enquanto a pasteurização convencional utiliza uma temperatura moderada por um tempo maior (cerca de 72 a 80° C por 15 a 20 segundos), o processo UHT emprega uma temperatura muito alta por um tempo bem curto: 130 a 145ºC por cerca de 2 a 4 segundos. Logo em seguida, esse leite é resfriado e imediatamente envasado em condições assépticas, em embalagens que são estéreis e hermeticamente fechadas.

A vedação das caixas e as barreiras da sua estrutura protegem o leite do contato com o ambiente, impedindo a entrada de micro-organismos. É por isso que ele pode durar tanto tempo na embalagem, sem precisar de conservantes ou refrigeração enquanto estiver fechado. Depois que a embalagem é aberta, o leite entra em contato com o ar e inicia seu processo natural de degradação. O resfriamento retarda o crescimento microbiano, por isso é essencial guardar na geladeira o leite que já foi aberto.