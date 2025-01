Melhor que Pringles! 3 snacks industrializados pra comer sem culpa

Imagem: Reprodução/Arte UOL

Outro exemplo são os chips de tomate. Consumir fatias de tomate como lanche é algo pouco prático, mas se ele vier desidratado e temperado, numa embalagem conveniente pra levar na bolsa? Com a mesma proposta de manter as características naturais do alimento, os chips de tomate da marca Green People fogem do óbvio e agregam mais nutrientes que os feitos de batata. Ao contrário da Pringles, que mistura farinhas, maltodextrina e aditivos à sua batata frita, estes chips são apenas tomates temperados e desidratados, resultando num snack crocante de baixo carboidrato.

Chips de tomate é melhor que Pringles

Imagem: Reprodução/Arte UOL

Oleaginosas e sementes são naturalmente ricas em gorduras, por isso tendem a apresentar um sabor rançoso com o passar do tempo. Uma embalagem adequada faz toda a diferença!