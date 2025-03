Após alerta no UOL, projeto de lei propõe nova regra para venda de sorvetes

A falta desse tipo de informação afeta as pessoas preocupadas com a saúde, que têm interesse em saber o que há nos alimentos para fazer escolhas informadas.



Meu objetivo ao expor esse caso era encorajar os fabricantes a remover barreiras de acesso à informação, pois o consumidor tem o direito de saber o que está comendo

Menos mistério, mais transparência

Durante oito meses, a coluna tentou obter a lista de ingredientes do sorvete diet de diversas formas: solicitamos nas lojas, via SAC e para a assessoria de imprensa. Inicialmente, a empresa se negou a fornecer a composição completa do produto, alegando questões legais e de segurança.

Depois, foram enviadas listas de ingredientes incompletas.

Somente após muita insistência — e quando confrontada com uma fotografia do balde do sorvete com os dizeres de rotulagem, obtida por mim durante a investigação — a empresa finalmente revelou uma última lista de ingredientes, que divergia de todas as outras informadas e também da que constava no próprio balde do produto.

A coluna teve grande repercussão e gerou indignação entre os consumidores nas redes sociais, que cobraram transparência do fabricante.