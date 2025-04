Ovos de Páscoa: fuja de armadilhas e prefira opções com mais cacau

Com a chegada da Páscoa, os corredores dos supermercados se transformam em verdadeiros túneis do tempo. O charme da "parreira" de ovos pendurados — tradição brasileira desde os anos 1980 — continua irresistível. Mas essa exposição sedutora também desafia aqueles que se preocupam com a alimentação: como fazer boas escolhas diante de tanto chocolate?

A boa notícia é que dá, sim, pra aproveitar o momento e a tradição sem abrir mão da saúde.