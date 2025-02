Ketchup não é tudo igual, descubra as diferenças

No entanto, a regulamentação não exige uma quantidade mínima de tomate, o que permite aos fabricantes definir a proporção dos ingredientes na receita.

As diferenças entre os ketchups podem ser surpreendentes. Durante a pesquisa para esta coluna, achei "molhos sabor ketchup" que contêm mais água e açúcar do que tomate — e, pior, produtos que nem levam tomate!

Entre os ingredientes encontramos farinha, amido modificado, realçadores de sabor, corantes, espessantes, aromatizantes, conservantes e até creme de milho — que, embora não seja preocupante, é inusitado nesse contexto.

Imagem: Reprodução/Arte UOL

De acordo com a legislação, os ingredientes devem ser listados em ordem decrescente de quantidade, da maior para a menor. Ou seja, se vários ingredientes aparecem antes do tomate no rótulo, significa que ele não é o principal componente do produto.