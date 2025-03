Não caia no marketing dos pães 'saudáveis'

A ausência de gordura na composição não torna o alimento automaticamente mais saudável. Uma tendência que tenho notado nesses pães é a adição de glúten às receitas, provavelmente com o objetivo de conferir uma textura mais macia quando a gordura é removida. Mas se você é celíaco ou possui sensibilidade ao glúten é importante evitar esse tipo de produto.

Atenção! Se você tem diabetes ou busca algo com baixo carboidrato, não confunda a alegação "zero adição de açúcares" com low carb. Mesmo que o pão não contenha açúcar adicionado, ele pode ser feito de farinhas ricas em amido, como ocorre nesse produto e na maioria dos pães.

O que significa 100% nutrição?

Imagem: Reprodução/Arte UOL

Esse termo que ocupa uma grande parte do rótulo de outros pães da Wickbold não está previsto na legislação. Como é algo subjetivo, pode levar o consumidor ao engano, já que não se traduz em benefícios concretos.

Em 2023, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) apresentou uma queixa contra as marcas de pão Nutrella e Wickbold. O Idec alegou que essas estratégias publicitárias dificultam a identificação imediata e clara da composição real dos produtos. De acordo com o instituto, as afirmações usadas nos rótulos enganam os consumidores.