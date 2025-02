Não caia no marketing do açúcar

Imagem: Reprodução/Arte UOL

A Vitao escolheu a palavra "integral" para destacar no rótulo, outro termo que remete à saúde, mas não se traduz em benefícios concretos, em se tratando desse ingrediente. No site do fabricante, encontramos a informação: "aqui não tem colesterol e gorduras trans", algo que é óbvio e se aplica a qualquer açúcar.

Imagem: Reprodução/Arte UOL

O açúcar União tem uma versão "orgânica" que apela à sustentabilidade, embora o produto final seja equivalente aos outros açúcares.

Imagem: Reprodução/Arte UOL

Já a Vitalin anuncia que seu açúcar integral é também sem glúten, o que é esperado para qualquer açúcar, pois a cana não tem glúten.