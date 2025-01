Trocar o açúcar por tâmaras nas receitas é um engano

As informações nutricionais do Date Sugar e do Só Date foram obtidas nos sites dos fabricantes e contêm inconsistências matemáticas e técnicas. No Date Sugar, a soma dos nutrientes ultrapassa 100g. No Só Date, aparentemente o valor das fibras está somado no total de carboidratos, diferentemente do que determina a legislação brasileira Imagem: Arte UOL

Para o nosso organismo, não importa se o açúcar veio da cana-de-açúcar, da beterraba ou de outras plantas doces, como a tâmara. Se você fizer uma receita, ainda que utilize frutas inteiras para adoçar, a quantidade de tâmaras que você vai precisar adicionar para atingir o adoçamento esperado será equivalente à quantidade que você colocaria de açúcar.

Impacto glicêmico

Ao contrário do mito disseminado atualmente, o impacto glicêmico das tâmaras não é baixo. Sua quantidade de fibras não é significativa a ponto de retardar a elevação da glicose no sangue, quando usada como ingrediente para adoçar. Um diabético que monitora sua glicemia perceberá uma elevação importante nessa medida ao consumir tâmaras.

Assim como ocorre com o açúcar, o impacto será menor se a quantidade ingerida for pequena. Por exemplo, comer uma pequena porção da fruta inteira após uma refeição principal impactará menos a glicemia que uma sobremesa que foi adoçada com muitas tâmaras, ou suas versões em pó e calda. Mas, na prática, a crença de que o consumo de tâmaras é inofensivo autoriza as pessoas a comê-las sem limites, o que é um agravante.

Pessoas com diabetes precisam adotar cuidados especiais em relação à alimentação. Segundo o endocrinologista Dr. Rodrigo Bomeny, essa condição é caracterizada pela intolerância à glicose, o que torna o consumo de alimentos ricos em carboidratos um fator preocupante. Esses alimentos elevam significativamente a glicemia pós-prandial (níveis de glicose no sangue após as refeições), um fenômeno associado a um maior risco de complicações relacionadas ao diabetes, como doenças cardiovasculares, tais como infarto e AVC, e também complicações renais e visuais.