Biscoito sem glúten e lactose não é mais saudável para lanche do seu filho

O rótulo do biscoito Panda Kids, por exemplo, ressalta os atributos "sem glúten", "sem lactose" e "sem proteínas do leite". Segundo o fabricante, isso o torna "ideal para levar na lancheira". Será?

Imagem: Reprodução/Arte UOL

Quando comparamos a lista de ingredientes do Panda Kids com a de um biscoito convencional infantil, aqui representado pelo Passatempo, vemos que ambos são uma mistura de farinhas amiláceas com açúcar e gordura, e também aditivos.

A principal diferença é que o Panda não tem os alergênicos, algo que deveria ser relevante apenas para quem não pode consumir glúten, como os celíacos, para os intolerantes à lactose ou para os alérgicos à proteína do leite de vaca (APLV).

Embora algumas pessoas sem intolerâncias reportem benefícios ao removerem esses componentes da rotina, esses efeitos só acontecem se os alimentos excluídos forem substituídos por outros nutricionalmente superiores —trocar um biscoito por uma fruta, por exemplo, não por outro biscoito similar. Ou seja, nesse caso, as melhoras percebidas não ocorrem pela ausência de glúten ou lactose, mas pelo conjunto das mudanças implementadas.